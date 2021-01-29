محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح كسر بخط مياه قرية سوالم أبنوب

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية السوالم التابعة لمركز أبنوب مشيرًا إلى أنه تم الدفع بأكثر من 25 سيارة كسح لشفط المياه المتجمعة حتى تتمكن فرق الصيانة من أعمال الإصلاح.





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كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية سوالم أبنوب وعلى الفور أصدر تعليماته للمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتوجيه فريق من المختصين والفنين لاصلاح الكسر كما كلف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بمتابعة الأعمال لحين الانتهاء من الاصلاح.





وانتقل سكرتير مساعد المحافظة إلى قرية سوالم أبنوب يرافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة بحضور فريق عمل من رؤساء قرى المعابدة والحمام وبني إبراهيم وبني محمد وتم الدفع بأكثر من 25 سيارة كسح لشفط المياه منهم 6 سيارات تابعة لشركة المياه و3 سيارات كسح خاصة بالمركز و4 سيارات من مركز الفتح و8 سيارات من وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة و4 سيارات تابعة لجمعيات أهلية وتم شفط جميع تجمعات المياه التي تسبب بها الكسر المفاجئ ووضع التربة الزلطية بواسطة معدات ولوادر المركز حتى تتمكن فرق الاصلاح من المهندسين والفنيين المتخصصين من إصلاح الكسر خلال الساعات القادمة.



