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أخبار العالم

إيرلندا ترحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:07 م
إيرلندا ترحب بقرار
إيرلندا ترحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة
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سمر صالح
رحب وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وأشاد كوفيني في بيان صدر عنه، بدور اللجنة الرباعية الدولية في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ودعم أي مبادرة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتي تضع قواعد لتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال كوفيني إن ايرلندا تتطلع للعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، خاصة من خلال وجودها في مجلس الأمن.
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