قيادات المحافظات يفتتحون مساجد جديدة بالفيوم ودمياط.. صور

شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة، وأدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد العريضة بدمياط، وأدى خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان : (التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء).





وأشاد نائب المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدًا أن الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة ، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وقد أشاد بموضوع الخطبة وبالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





كما شهد المهندس محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم نائبا عن المحافظ والشيخ حسني أبو حبيب مدير مديرية أوقاف الفيوم وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة ٢٠٢١/١/٢٩ م افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الرحمة إدارة الشواشنة بالفيوم، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ/ حسني أبو حبيب تحت عنوان :(التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء).



