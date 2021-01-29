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فن

اليوم.. العرض الأول لفيلم حظر تجول على Osn

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:39 م
صدى البلد
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آيه عاطف
يعرض فيلم "حظر تجول" لأول مرة على شاشة التلفزيون اليوم الجمعة على شاشى تلفزيون OSN.

وكان المخرج أمير رمسيس، قد أعلن عن عرض فيلمه الجديد "حظر تجول" فى ختام مهرجان القدس للسينما العربية، مشيرا إلى أنها فرصة لمشاهدة العمل داخل فلسطين لأول مرة خارج مسابقة المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.
 
"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.
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