اليوم.. العرض الأول لفيلم حظر تجول على Osn

يعرض فيلم "حظر تجول" لأول مرة على شاشة التلفزيون اليوم الجمعة على شاشى تلفزيون OSN.

وكان المخرج أمير رمسيس، قد أعلن عن عرض فيلمه الجديد "حظر تجول" فى ختام مهرجان القدس للسينما العربية، مشيرا إلى أنها فرصة لمشاهدة العمل داخل فلسطين لأول مرة خارج مسابقة المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.