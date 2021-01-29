محافظ أسوان: استهدفنا تطوير 11 قرية في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منها بنسبة 100%، مؤكدا أنه نعمل على الاستكمال بنفس درجة التطوير ومعرفة كافة الاحتياجات بمختلف القطاعات.





وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن المرحلة الأولى وصلت تكلفتها إلى 382 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية وصلت نحو 1500 قرية على مستوى الريف المصري.





وتابع محافظ أسوان أنه استهدفنا تطوير 11 قرية في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



