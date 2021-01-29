15 فائدة لتناول مطحون الزعتر مع السمسم

من فوائد الزعتر المطحون مع السمسم :





١- يقوّي جهاز المناعة لدى الإنسان.





2- يقوي الزعتر المطحون مع السمسم العضلات ومنها عضلة القلب.





3- يمنع الزعتر المطحون مع السمسم انسداد الشرايين.





4- من فوائد الزعتر المطحون مع السمسم أيضًا أنه ينشّط الذاكرة وذلك لأنّه مخلوط مع السمسم، ويُساعد على الذكاء لهذا ينصح بإعطائه للأطفال.





5-الزعتر المطحون مع السمسم يقتل الجراثيم في الجسم، ويخلّصه من الفطريّات أيضًا.





6- الزعتر المطحون مع السمسم يقوّي جذور الشعر ممّا يعمل على التقليل من تساقطه، وزيادة قوته وليونته.





7- إنّ احتواء الزعتر على موادّ مضادّة للأكسدة يفيد في الوقاية من أنواع السرطان المختلفة.





8- يحمي الزعتر المطحون مع السمسم الأسنان من التسوّس كما يمكن عمل مضمضة وذلك بإضافة الزعتر المطحون إلى القليل من القرنفل لتخفيف آلام الأسنان والتهابات اللّثة.





9- يعتبر الزعتر فاتح للشهية وهو مهمّ للأطفال الذي لا يأكلون كثيرًا.





10- مفيد لمرضى السكّريّ ويحميهم من المياه الزرقاء في العين. يمكن إضافة بعض الزعتر المطحون إلى كأس من الماء المغليّ، وتغطيته، ثمّ شربه للذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسيّ

11 مدرّ للبول وبالتالي يساعد الجسم على التخلّص من السموم والفضلات.





12 يساعد الزعتر المطحون مع السمسم على تقوية النظر وزيادة كفاءة عمل العين.





13 يساعد على علاج الإسهال والتخلّص منه.





14 يُساعد الزعتر المطحون مع السمسم على إنقاص الوزن.





15 يزيد الزعتر المطحون مع السمسم من إفراز حليب الأم.





طريقة الاستعمال:

ملعقة صغيرة مع كل وجبة تشرب بالحليب او بالماء