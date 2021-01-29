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رياضة

رسميًا.. دراجان يوفيتش مديرا فنيا لـ نادي الإسماعيلي

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:00 م
البوسنى دراجان يوفيتش
البوسنى دراجان يوفيتش
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نانسي القاضي
انتهت منذ قليل جلسة إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع البوسنى دراجان يوفيتش ووكيله محمد عبد الجابر وتم الاتفاق على كافة بنود العقد.

واستقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تعيين يوفيتش مديرًا فنيًا للفريق، ومن المقرر أن يوقع اليوم على عقود قيادته للدراويش.

ويتابع يوفيتش لقاء الإسماعيلي وبيراميدز غدًا من المدرجات كما نوه موقع "صدى البلد" أول أمس.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته مساء اليوم في حضور اللجنة الفنية للفريق.
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