أحمد من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة

ناشد المواطن أحمد سيد أحمد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش "تكافل وكرامة".









ويقول فى رسالته: "تقدمت لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر للحصول على معاش تكافل وكرامة، نظرًا لكونى مريضا بالفشل الكلوي، خلاف الإعاقة في الذراع اليمنى من آثار جلسات العلاج الخاصة بالفشل الكلوي، وقمت بتقديم الإجراءات إلى وحدة التضامن الاجتماعي بالمريس الطود غرب الأقصر، وتم تحويلى إلى جلسة القومسيون الطبي "المجلس الطبي" بالأقصر لتوقيع الكشف الطبي علي بجلسة ٢٦ / ٩ / ٢٠١٦ استمارة رقم ١٩٢٨٦٣٧٥٢٣٥، وتم استكمال جميع الإجراءات والأوراق المطلوبة بمعرفة رئاسة وحدة الشئون الاجتماعية بالمريس، وحتى تاريخه لم يتم صرف معاش تكافل وكرامة حتى الآن رغم أحقيتى له".





وأضاف: "لم يتم الصرف لى رغم أننى تقدمت مثل أحد المواطنين المماثلين لي، وفي متابعة لوحدة الشئون الاجتماعية بالمريس محل إقامتي، لم يتم استخراج فيزة تكافل وكرامة حتى الآن لكى أحصل على قيمة المعاش".









وتابع: "أنا فى أمس الحاجة إلى هذا المعاش لكى أقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية، حيث إننى أعول أسرة وزوجة وأنا غير قادر على العمل نظرًا لظروفى الصحية".









وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظ والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر ورئيس وحدة الشئون الاجتماعية بالمريس، النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.









بطاقة رقم قومي ٢٩٨٠٣٢٢٢٧٠٣٢١٧









للتواصل مع الحالة من خلال رقم

٠١١٤١٢٨١٣٣٦





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