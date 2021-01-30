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أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا و137 وفاة خلال 24 ساعة

السبت 30/يناير/2021 - 07:44 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
سجلت الهند 13 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و733 ألفا و131 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 137 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و147 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 169 ألفا و824 حالة.
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