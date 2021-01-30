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أخبار العالم

بشكل إلزامي.. الولايات المتحدة تفرض ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام

السبت 30/يناير/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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محمد علي
أدركت الولايات المتحدة الأمريكية متأخرة عن دول كثيرة بالعالم ضرورة أن يرتدي الناس الكمامات بشكل إلزامي في المصالح والتجمعات والمواصلات العامة، وذلك بعدما نهش الوباء أجسام مئات الآلاف فأرداهم قتلى، حيث أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرا بذلك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وطلبت الهئية الأمريكية أن يرتدي الناس الكمامات في وسائل النقل ومراكز العبور، بما في ذلك الطائرات وسيارات الأجرة والقطارات، بدءا من الاثنين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض، في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن تفويض القناع، ساري المفعول اعتبارا من 1 فبراير الساعة 11:59 مساء. 

ويشمل القرار السيارات ذات الركوب المشترك ومترو الأنفاق، ويجعل من عدم ارتداء القناع وفقا للتعليمات، انتهاكا للقانون الفيدرالي.

ولا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها مشغل واحد.

ويأتي هذا القرار تبعا لأمر أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن في 21 يناير، وجه في الوكالات إلى "اتخاذ إجراء فوري" لطلب ارتداء الأقنعة داخل وسائل النقل وفي كل مراكز النقل.

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