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منوعات

دراسة: يمكن انتقال فيروس كورونا من الأم الحامل إلى الجنين

السبت 30/يناير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
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توصل باحثون في فيلادلفيا إلى أن الأجسام المضادة لـ Covid يمكن أن تنتقل إلى مشيمة الجنين إذا أصيبت الأم بالفيروس أثناء الحمل.


وتعتبر النتائج علامة جيدة للآباء المحتملين المعنيين ، لكن الباحثين يقولون إنهم غير قادرين على التأكيد على وجه اليقين أن مولود الأم المصابة `` آمن تمامًا '' من Covid-19 لأن الفيروس لا يزال يتطور.


وبحثت الدراسة عن الأجسام المضادة في عينات دم الأم وكذلك دم الحبل السري  من المشيمة والحبل السري المرتبط بها ،فور المخاض، ويعتبر  دم الحبل السري هو انعكاس دقيق لدم الوليد وقت الولادة.


وثبتت إصابة 83 امرأة من أصل 1،471 امرأة في الدراسة ، التي استمرت بين 9 أبريل و 8 أغسطس من العام الماضي ، بفيروس Covid-19 وتم العثور على أجسام مضادة في دم الحبل السري لـ 72 (87٪) من أطفالهن.


 تم اختبار 11 طفلًا ولدوا لأمهات مصابات بـ Covid الذين لم يكن لديهم أجسام مضادة سلبية للفيروس.


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