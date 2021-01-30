انتبه.. 7 طرق طبيعية بسيطة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

الكثير من الناس لديهم مستويات ضغط دم أعلى من المعتاد، وقد يكون هذا نتيجة لنمط حياة غير صحي، أو جينات، أو مضاعفات لمشكلة صحية أخرى، تتمثل الخطوة الأولى لتحسين ضغط الدم في معرفة سبب الارتفاع، ومع ذلك فإن العديد من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ليس لديهم سبب واضح، وفي هذه الحالة، من الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة التغييرات في نمط الحياة أو الأدوية التي يحتاجونها.





لذلك نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Facty” نستعرض لك بعض الطرق الطبيعية لخفض ضغط الدم.





1- ممارسة الرياضة

التمرين هو أفضل وأسهل طريقة لخفض ضغط الدم، يمكن أن يتضمن التمرين الذهاب للچيم أو الجري في الماراثون أو ممارسة رياضتك المفضلة، كما أن المشي السريع أو ركوب الدراجات الذي تمارسه له فوائد أيضا يمكن أن يجعل النشاط البدني قلبك أقوى وأكثر كفاءة، حيث يمكن أن يقلل هذا التغيير الضغط على قلبك وأوعيتك الدموية، فالحفاظ على النشاط كل يوم هو الأفضل إذا كان الهدف هو الحفاظ على انخفاض ضغط الدم.





2- الشوكولاته الداكنة

إن فوائد الشوكولاتة لا تتوقف عند شعورك بالسعادة فقط، فيمكن أن يخفض النوع الصحيح من الشوكولاتة أيضًا ضغط الدم، وليس عليك تناول الكثير من الشوكولاتة للاستفادة من فوائدها، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول 30 سعرة حرارية فقط من الشوكولاتة الداكنة كل يوم كان كافيًا لخفض ضغط الدم بشكل مناسب، كما تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافانول التي تعزز تدفق الدم الصحي، لذا يجب دائمًا الجمع بين هذه الوجبة الخفيفة ونظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن إذا لزم الأمر طبيًا.





3- نظامك الغذائي

أفضل طريقة لتحسين صحتك وضغط دمك هي التحكم في ما تأكله كل يوم، حيث يمكن للطعام أن يجعل حالتك أفضل أو أسوأ، فتحتوي الخضراوات الورقية مثل اللفت واللفت والسبانخ والجرجير على البوتاسيوم ويمكن أن تلعب دورًا في خفض مستويات الصوديوم في الدم، وتحسين التحكم في ضغط الدم، كما تحتوي الخضروات المجمدة على نفس المستوى من المواد الغذائية مثل الخضروات الطازجة، لكن الخضروات المعلبة تحتوي أحيانًا على كمية عالية من الصوديوم، لذا حاول شراء الخضار الطازجة بدلًا من المعلبة للحصول على أكبر فائدة.





4- تقليل الكافيين

بالنسبة لبعض الأشخاص يعتبر شرب فنجان من القهوة كل صباح جزءًا أساسيًا من روتينهم الصباحي، لكن الكافيين يمكن أن يسبب ارتفاعًا قصير المدى في ضغط الدم، حيث يختلف تأثير الكافيين على قراءات ضغط الدم. يعاني بعض الأشخاص من زيادة طفيفة عندما يستهلكون كميات معتدلة من الكافيين، ولكن إذا كان لديك تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، فتابع بحذر، واسأل الطبيب عن كمية الكافيين التي يمكنك تناولها بأمان دون التأثير على صحتك.





5- السيطرة على التوتر

نواجه كل يوم مواقف مرهقة في العمل والمنزل ومن المهم أن نتعلم كيفية التعامل مع التوتر، فالإجهاد يحفز إفراز الأدرينالين والكورتيزول، وهي هرمونات التوتر التي تزيد من معدل ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل التوتر وتحديد المواقف العصيبة والتحكم بها أو تجنبها.





6- زيادة البوتاسيوم

يخبر الأطباء عادةً الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول كميات أقل من الملح لأن الصوديوم قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم، فتساعد زيادة البوتاسيوم الشخص على تمرير المزيد من الملح في بوله وهي ضرورية لخفض ضغط الدم المرتفع، تحدث دائمًا مع الطبيب قبل زيادة تناول البوتاسيوم لأنه قد يكون خطيرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، ومن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم: الأفوكادو والزبادي الخالي من الدهون والخضروات والبطاطس.





7- المزيد من فيتامين د

عندما نسمع عن فيتامين د نفكر في فوائده لعظامنا، ومع ذلك لا يعلم الجميع أن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بعض الأطعمة غنية بفيتامين د مثل السلمون والسردين والبيض والحليب المجفف وحبوب الإفطار المدعمة، ومع ذلك فإن أفضل مصدر لفيتامين د هو التعرض للشمس، حيث يمكن أن يساعدك ضمان النظام الغذائي وأسلوب حياتك في الحفاظ على صحتك وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.