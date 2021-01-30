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20 ألف شخص.. الملاعب الأمريكية تتحول لـ مراكز تلقيح ضد كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 03:41 م
كورونا
كورونا
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شيرين عادل

عرضت فضائية الآن مقطع فيديو  رصد تحول الملاعب إلى مراكز تلقيح ضد كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ..

وقد تحولت الملاعب تتحول إلى مراكز تلقيح ضد كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان ملعب "أمريكا بنك" بين الأماكن التي تحولت لمراكز تلقيح مؤخرا ويرغب القائمون على المجمع في تطعيم نحو 20 ألف شخص في يومين ..

يذكر أنه قد حدد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد "جيك ساليفان"، توجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناحية إيران، وذلك بعدما خرج الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي سبق إبرامه في 2015.

ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، قال ساليفان إن إدارة الرئيس جو بايدن ترى إحدى أهم أولوياتها حاليا في الحد من تطوير برنامج طهران النووي من خلال إحياء الاتفاق النووي.

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