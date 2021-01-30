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رياضة

تعرف على موعد أول محاضرة فنية من موسيماني لـ لاعبي الأهلي بالدوحة

السبت 30/يناير/2021 - 04:00 م
موسيماني
موسيماني
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عبدالحكيم أبو علم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء اليوم؛ موعدا لعقد أول محاضرة فنية للفريق داخل مقر إقامته؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتتحرك بعثة الأهلي إلى ملعب المران في السابعة والنصف مساء اليوم؛ لخوض المران الأول الذي ينطلق في الثامنة مساء.

كانت بعثة الأهلي في المونديال تلقت إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها فور الوصول إلى قطر مساء أمس، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين.

وعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعا ظهر اليوم عبر «الفيديو كونفرانس»؛ للترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.

كما حضر الاجتماع، أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.

وشهد الاجتماع تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الحديث عن كافة الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، بجانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

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