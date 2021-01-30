ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بقيمة 3 مليارات جنيه.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 05:37 م
محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية
Advertisements
أسامة علي
كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية آخر تطورات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة.

وقال مختار  خلال مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر "دى ام سى"، خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم تطوير قرية واحدة بتكلفة 25 مليون، لافتا إلى أن المرحلة الثانية التى سيتم البدء قريبا حيث تطوير 26 قرية فى مركز شبين.

ولفت أيمن مختار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 3 مليار جنيه،حيث أن الـ 26 قرية تضم نصف مليون نسمة.

وأوضح محافظة الدقهلية أنه خلال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم أنشاء 11 مدرسة، رصف 400 كيلو متر طرق، انشاء 3 مجازر، تركيب 199 محول كهربائى، إنشاء 8 محطات صرف، انشاء 48 كوبرى، تطوير 26 مركز الشباب و26 وحده  الصحية.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 80% من أعمال رصف طريق الطويسة فى أسوان

مبادرة حياة كريمة تتابع المشروعات بقرية فوكة بـ الضبعة

ضمن مبادرة حياه كريمة.. رصف مدخل قرية زاوية العوامة بمركز الضبعة تمهيدا لافتتاحها

إنجازات وتحديات في أسوان.. تنفيذ مشروع التطوير الشامل ومركزين بالبرنامج الرئاسي لتطوير ألف قرية.. شاهد

إنجازات أسوان 2020.. تنفيذ 80% من أكبر مشروع حضاري للتطوير والتجميل.. تحديث وسائل النقل الداخلي.. ومشروعات خدمية في 50 قرية

تعرف على أعمال مبادرة حياة كريمة بزاوية سيدى شبيب بمركز الضبعة

ترشيحاتنا

رغم فوائده.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

ضوابط مباراة الأهلي والدحيل القطرى فى مونديال الأندية.. تفاصيل

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

بيان مهم من الداخلية الكويتية

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

متلازمة ما بعد كورونا..طبيب يكشف عن أزمات صحية تهاجم المتعافين من الفيروس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي فيرنا السيارة الأكثر شعبية في الشارع المصري .. اعرف قصتها و سعرها في سوق المستعمل

ماذا يحدث لغير المدخنين عند استنشاق دخان السجائر؟

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة