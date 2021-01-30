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هل تتجه مصر لتعميم المسحة الشرجية؟ مستشار الرئيس للصحة يجيب.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 07:42 م
المسحة
المسحة
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هاني حسين
قال  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر مؤخرا .

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات  للحد من انتشار فيروس كورونا :".

 ولفت:" من الممكن أن تظهر أعراض جهاز هضمي فقط على المصابين بفيروس كورونا ولا تظهر أعراض على الجهاز التنفسي".

وأكمل:"  المسحة الشرجية لا تعتبر الوسيلة المتبعة لتحديد إصابة الفرد بفيروس كورونا ونتبع المسحة الطبيعية من الأنف والحلق".

 وأكمل عوض تاج الدين :" نمتلك مصانع أدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من توفير ادوية ببروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطٍ استراتيجي من الاجهزة والمعدات ".
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