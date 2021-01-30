هل تتجه مصر لتعميم المسحة الشرجية؟ مستشار الرئيس للصحة يجيب.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر مؤخرا .





وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا :".





ولفت:" من الممكن أن تظهر أعراض جهاز هضمي فقط على المصابين بفيروس كورونا ولا تظهر أعراض على الجهاز التنفسي".





وأكمل:" المسحة الشرجية لا تعتبر الوسيلة المتبعة لتحديد إصابة الفرد بفيروس كورونا ونتبع المسحة الطبيعية من الأنف والحلق".



