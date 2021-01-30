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رياضة

مقابل 15 مليون جنيه.. مروان حمدى يصل الزمالك لتوقيع عقود انتقاله الى الفارس الأبيض

السبت 30/يناير/2021 - 08:43 م
مروان حمدى
مروان حمدى
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يسرى غازى
وصل مروان حمدى مهاجم فريق مصر المقاصة إلى مقر نادى الزمالك من أجل التوقيع على عقود إنتقاله الى صفوف الفارس الأبيض فى الميركاتو الشتوى الحالي.

ونجح مسئولو الزمالك فى التعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة مقابل ١٥ مليون جنيه لناديه.

ومن المقرر حصول نادى الزمالك على توقيع مروان حمدى لمدة ٣ مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى. 

وكان مصطفى محمد مهاجم الزمالك قد انتقل لنادي جالطة سراى التركى موسما ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل ٢ مليون دولار الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يطالب بالتعاقد مع مهاجم بديل بأسرع وقت.

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