اتقفت مع مراته.. اعترافات مثيرة لـ قاتل صديقه بالمنصورة

قال المتهم بقتل صديقه تاجر الدواجن بالمنصورة من اجل الاستيلاء،على امواله وعلاقته غير الشرعية بزوجته إنه تعرف على زوجة المجنى عليه منذ أكثر من سنة ونصف أثناء توصيلها بالتاكسى داخل مدينة المنصورة ثم تعرف على زوجها بعد ذلك وأصبحا أصدقاء ويتردد على منزله في حضوره وفى غيابه وكانوا يتعاطون مخدر الحشيش معا وتطورت علاقته بزوجة المجنى عليه لعلاقة غير شرعيه.







واضاف أن زوجة المجنى عليه طلبت اكثر من مره من زوجها الطلاق الا انه كان يرفض ونشبت بينهما عدة مشاكل وتدخل لحلها اكثر من مره مشيرا الى انه تمكن من اقناع المجنى عليه ببيع محل الدواجن الخاص به وتحصل منه على مبلغ 35 ألف جنيه بحجة إصلاح التاكسى مضيفا الى ان زوجة المجنى عليه ظلت تلح عليه للتخلص من زوجها ورفض الا انه عاد ووافق و اتفق معها على التخلص منه .



وتابع المتهم قائلا " خططنا للتخلص منه منذ فترة بسيطة فقمت بإقناع الزوج بكتابة الشقة التي يسكن بها باسم ابنه من زوجته الحالية لحرمان زوجته الأولى ونجلها من الميراث بعد وفاته ثم أقنعته أن يشاركنى في شراء تاكسى للإستيلاء على باقى أمواله وبالفعل كتبنا عقود شراكه وأخذتها الزوجة وأخفتها ويوم الحادث استدرجته لاستلام الأموال وتوجهت لإستئجار طبنجة وسيارة من أحد الأشخاص بقرية برق العز ثم انتظرته اسفل منزله وعندما حضر أخذته للطريق الدائرى وفى الظلام أطلقت عليه النيران وألقيت جثته بالقرب من جامعة السلاب واستوليت على تليفون المجنى عليه وتركته عند زبونة لبيعه بعد فترة وذلك بحجة أنه يخص زوجتى وأننى أريد اخفاءه بعيدا عنها لعقابها ثم أعدت السيارة والطبنجة لصاحبها.





وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة بجوار الطريق الدائرى بالقرب من اكاديمية السلاب بنطاق مركز شرطة المنصورة.



وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى محمد السيد السيد الصعيدى، 32 عاما صاحب محل بيع دواجن ومقيم المجزر دائرة قسم أول المنصورة وتبين اختفاء تليفونه المحمول ومحفظته.



وبسؤال زوجته وتدعى أمل أيمن عبدالعظيم عبدالمنعم، 22 عاما ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أكدت ان زوجها غادر المنزل للقاء بعض التجار ولم يعد وحاولت الإتصال به لكن ووجدت هاتفه مغلقا.



تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى سامح السيد عبدالفتاح خلاف 32 عاما سائق تاكسى ومقيم ميت عوام دائرة مركز المنصورة، حيث تبين من التحريات أنه مديون للمجنى عليه بمبلغ 35 ألف جنيه وتربطة علاقة غير شرعية بزوجة المجنى عليه وأنهما اتفقا على التخلص منه فاستدرجه يوم الحادث واستولى منه على باقى ثمن المحل وهاتفه المحمول ثم أطلق عليه النيران وألقى به على جانبى الطريق.



وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بتحريات المباحث اعترف بارتكاب الواقعة بالتحريض والاتفاق مع زوجة المجنى عليه وبإرشاده تم ضبط الطبنجة والسيارة المستخدمتان في الواقعة.



وبإرشاد المتهم تم ضبط الهاتف المحمول والطبنجة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقغة وتبين وجود آثار لدم المجنى عليه بداخلها كما تمكنت المباحث من ضبط زوجة المجنى عليه وصاحب الطبنجة والسيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.