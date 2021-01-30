رشاوى وفساد.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على قطر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة قطر تعتبر أكبر دولة بها حجم فساد ورشاوي وتعتير أكبر داعم للجماعات الإرهابية في العالم.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قطر دفعت مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ لمليشيات إرهابية ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قطر حصلت على حق تنظيم كأس العالم 2022 بالرشاوى"، مضيفا:" نحن لا نثق في النظام القطري المعادي لمصر".





ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها على الهجوم على مصر".





واكمل الإعلامي احمد موسى :" قناة الجزيرة لم تغير رسالتها ضد مصر منذ توقيع اتفاق العلا والجزيرة لم تنتطق بكلمة إيجابية تجاه مصر ".



