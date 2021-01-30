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توك شو

رشاوى وفساد.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على قطر.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:12 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  دولة قطر تعتبر أكبر دولة بها حجم فساد ورشاوي وتعتير أكبر داعم للجماعات الإرهابية في العالم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   قطر دفعت مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ لمليشيات إرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  قطر حصلت على حق تنظيم كأس العالم 2022 بالرشاوى"، مضيفا:" نحن لا نثق في النظام القطري المعادي لمصر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" تستمر قناة الجزيرة في نشر الأكاذيب ضد مصر إلى الآن، ولم تتوقف قطر وإعلامها على الهجوم على مصر".

 واكمل الإعلامي احمد موسى :" قناة الجزيرة لم تغير رسالتها ضد مصر منذ توقيع اتفاق العلا والجزيرة لم تنتطق بكلمة إيجابية تجاه مصر ".

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