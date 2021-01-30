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رياضة

النصر يتوج بالسوبر السعودي بثلاثية في شباك الهلال .. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
توج النصر بلقب السوبر السعودي، بعدما فاز بثلاثية على الهلال، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

ولعب الهلال المباراة بصفته بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، بينما شارك النصر في المباراة بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشرفين.

وسجل بيتروس ماتيوس الهدف الأول للنصر في الدقيقة 62 من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك المعيوف حارس الهلال.

ونجح عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر السعودي، في إضافة الهدف الثاني لفريقه بعدما نجح في تسديد كرة قوية سكنت مرمى الهلال بنجاح وذلك عند الدقيقة 82.

وفي الوقت الضائع من المباراة سجل سامي النعجي الهدف الثالث في المواجهة، لينهي النصر المباراة متفوقا على الهلال بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز توج النصر باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد فاز في العام الماضي أيضا باللقب.
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