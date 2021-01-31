عمرها 87 سنة .. فرقة حسب الله مازالت تنبض في الفيوم

مازالت فرقة حسب الله التى انطلقت بالموسيقى النحاسية من قلب شارع محمد علي بوسط القاهرة التاريخية، سنة 1934، على يد صاحبها محمد حسب الله، الذي كان أحد أفراد فرقة السواري، عملت في خدمة الخديوي عباس حلمي، لتصبح جزءًا من التراث والفلكلور المصري، حتى وصل صيتها إلى كل أنحاء العالم العربي.

واستمرت فرقة حسب الله عام 1934 على يد الموسيقى حسب الله عازف الالات النحاسية والذى كان يعزف لموسيقى حرس الخديوى توفيق، ثم أسس فرقة فى شارع محمدعلى سميت فرقة حسب الله.





ثم بدأ العازفين الذين يعملون فى فرقة حسب الله بشارع محمد على الذين كانوا من مواليد الفيوم العودة لتأسيس فرقة خاصة لهم بمحافظة بالفيوم وكان مؤسسها الموسيقى أحمد جعفر رحمة الله عليه منذ 40 سنة.





واستمرت الفرقة بجهود أعضائها حيث تبناها الموسيقى طه أبو المجد وشقيقه على أبو المجد لمدة 30 سنة وأسس وقتها فرقة موسيقى الشرطة التى تعزف للمواطنيين كل يوم جمعة بميدان السواقى داخل كشك الموسيقى ثم توارثها نجله الفنان محمد طه من 1992 وحتى الآن .





يقول المايسترو محمد طه قائد فرقة حسب الله بالفيوم : "عقب وفاة والدى وعمى قائد الفرقة ، توليت المسئولية للحفاظ على هذا التراث الشعبى الاصيل ، وقمت بتحديث الفرقة بالالات والملابس الحديثة وقام بتدريب الفرقة على المزيكا الحديثة ، مع الأخذ فى الاعتبار بالاحتفاظ بالات النحاسية والزى الرسمى للفرقة وهو عبارة عن بدلة بلونها أحمر وأزرق وأخضر وكاكسى وكاب أحمر".

وأضاف طه :" الفرقة لاقت الفرقة اقبالا شديدا واستحسانا من اهالى الفيوم ، حيث أنها تشارك فى المناسبات القومية والأفراح ، وفى كافة الانشطة و الفعاليات و المهرجانات و في افتتاح المؤسسات و الشركات الكبرى و في الاعياد وفي حفلات التخرج للمدارس و الجامعات والمشاركة فى حفلات الخطوبة و الزفاف و التخرج و اعياد الميلاد و حفلات الافتتاح و الشركات".





وأكد طه أن فرقة حسب الله من نجوم الموسيقى الشعبية الأشهر في مصر و افراح الزمن الجميل جيل وراء جيل في جميع المناسبات السعيدة .





وعن أهم الالات الموسيقة التى تستخدمها الفرقة فى عملها أكد طه بانها ألات :الترومبيت والساكسفون والترمبون والكلارنيك والترومبيته والطبله والكاس.





كما شاركت الفرقة فى تقديم عزف موسيقى فى مسلسل سلسال الدم الجزء الاول عندما قامت الفرقة بزفاف حفل عرس بلدى للفنانة عبلة كامل وأحمد بدير وراندا البحيرى.





كما شاركت الفرقة أيضا فى عرض حلوى مولد النبى لأكبر محلات الحلوى الشهيرة بالقاهرة.





ويتضرر مايسترو فرقة حسب الله من ضعف الاجور من قبل أصحاب الافراح والمناسبات .





ويطالب سيد شعبان عازف الترومبيت بالفرقة الدكتور أحمد الانصارى بتشجيع الفرقة وتقديم الدعم المادى لها وتبنى وزيرة الثقافة أدراج الفرقة بأنشطة قصر ثقافة الفيوم والسماح للفرقة فى العزف بالميادين العامة وأعادة كشك الموسيقى مرة أخرى .