رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي لاعب مصر المقاصة

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد رسمياً مع مروان حمدي مهاجم فريق المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة أربعة مواسم ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بعد رحيل مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بداية من يناير الجاري.
وتواجد مروان حمدي في مقر القلعة البيضاء اليوم ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض في جلسة مع مسؤولي الزمالك بحضور وكيل أعماله.
وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن الصفقة ستكلف الزمالك 11 مليون جنيه بالإضافة إلى حصول المقاصة على 15 % من نسبة إعادة بيع اللاعب أو إعارته مستقبلا لأي فريق.