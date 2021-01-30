تسلا توقف إنتاج الشاحنات .. تعرف على السبب

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك خلال مكالمة مناقشة أرباح الشركة، إن حجم إنتاج شاحنتها من الفئة 8، معلق حتى تتمكن تسلا من إنتاج حجم كبير من خلايا البطارية الخاصة بها.

كما ببررت الشركة تأجيل عدم تسريع المنتجات الجديدة، بسبب عدم التوصل لحل تقني لبطارية "تسلا 4680"، التي تقوم بتصنيعها داخليًا في مصنعها التجريبي في "فيرمونت" بولاية كاليفورنيا.

ووفقا لما قاله إيلون ماسك، فإن السيارة تتطلب 5 أضعاق عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون التي ستستخدمها السيارة في هذا اليوم، لكن الشركة لم تستطع بيعها حاليا.ومن المفترض أن يزداد الطلب على الشاحنات الصغيرة، والخفيفة الأخرى داخل الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، وتعتبر أحد الأسباب هو خطة بايدن للشراء في أمريكا، التي يهدف من خلالها إلى استبدال أسطول الحكومة.