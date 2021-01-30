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رياضة

نهائي الليبرتادوريس .. شوط أول سلبي بين بالميراس وسانتوس

السبت 30/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء بالميراس و سانتوس في المباراة التي تقام على ملعب " ماراكانا" بالبرازيل، في نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس.

ولم تشهد مجريات الشوط الاول فرصا خطيرة تذكر حيث استحوذ سانتوس على الكرة بنسبة ٦١٪.

تشكيل بالميراس: ويفيرتون، ماركوس روتشا، جوستافو جوميز، لوان، ماتياس فينيا، دانيلو، جابرييل مينينو، زي رافائيل، رفائيل فييجا، روني، لويز أدريانو.

تشكيل سانتوس: جون فيكتور، بارا، لوكاس فيريسيمو، لوان بيريس، فيليبي جوناتان، أليسون، دييجو بيتوكا، ساندري، مارينيو، يفيرسون سولتيدو، كايو جورجي.

ويتصارع الفريقان على الفوز بمباراة الليلة من أجل حسم لقب ليبرتادوريس، وحجز تذكرة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير إلى 11 من الشهر ذاته.

ويطمح سانتوس لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، حيث سبق وأن شارك في المونديال موسم  2011.

على الجانب الآخر يأمل بالميراس في حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ  22 عاما، حيث سبق له التتويج بكأس ليبرتادوريس مرة واحدة كانت في 1999.
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