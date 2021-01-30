قرار جديد من النيابة فى قضية محاولة اغتصاب فنانة وسرقة شقتها بـ 6 أكتوبر

امر المستشار اسامة ربيع رئيس نيابة اكتوبر اول بعرض فنانة حاول ٣ اشخاص اغتصابها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها و تحريز ملابسها وتكليف الطب الشرعي بفحصها.





وأدلت فنانة تعرضت لمحاولة اغتصاب داخل شقتها في حدائق أكتوبر بتفاصيل الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.





وقالت عبير.ا انها فى قرابة الساعة العاشرة مساء فوجئت بشخصين يطرقان باب شقتها ويخبرانها انهما من شركة الغاز ويريدان مراجعة العداد وفور سماحها لهما بدخول الشقة قاما بمهاجمتها وتقييد حركتها والاستيلاء على مبلغ 65 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وأكسسوارات.





واضافت المجني عليها ان المتهمين حاولا اغتصابها بعد تمزيق ملابسها ولكنها قاومتهما وصراخها دفعهما للهرب قبل الامساك بهم ثم ابلغت قسم الشرطة وقررت ان احدهما كان يخفي وجهه بــ "كمامة"





وعقب نجاح الاجهزة الامنية في القبض على المتهمين تبين أن احدهما سمسار يدعى ابراهيم 40 عاما قال انه كان متوجها لمعاينة شقة عرضتها سيدة على موقع شهير، وعندما واجهه فريق البحث بكاميرات المراقبة التي رصدت دخوله رفقة 2 اخرين ثم خروجه بمفرده اعترف بتخطيطه لسرقة المجني عليها.





واضاف المتهم انه خطط للواقعة لعلمه باقامة المجني عليها بمفردها وامتلاكها اموالا فاتفق مع اخيه "سائق" وعديله "مدير مطعم" وقاما بتنفيذ الجريمة وحاول احدهما اغتصابها الا انها تصدت له.





بدأت الواقعة بسماع أفراد أمن المدينة السكنية لأصوات صرخات سيدة وبالانتقال إلى مصدر الصوت تبين وجود المجنى عليها داخل شقتها فى حالة إعياء، فقاموا بتحرير بلاغ بالواقعة.





وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليها تعرضت للاغتصاب على يد 3 أشخاص وسرقة محتويات وأموال من شقتها.





وبتكثيف الجهود ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة توصلت أجهزة الأمن برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لهوية المتهمين، وتم إجراء الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم.





وشرحت التحريات أن الواقعة بدأت بقيام 3 أشخاص بالدلوف إلى شقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال فى شركة الغاز، وعقب دخولهم قاموا بتقييدها وحاولوا تجريدها من ملابسها والتعدى عليها جنسيا الا أنها قاومتهم، فقاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وفروا هاربين.





وعقب ضبط المتهمين تبين أنهم سمسار سيارات وأقاربه، كانت المجنى عليها قد سبق لها وأن تعاملت معهم فى عقود سيارة، وأنهم علموا بأنها ميسورة الحال فخططوا لسرقتها.





واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، ودخولهم لشقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال شركة الغاز، ومحاولة اغتصابها وسرقتها.





وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة وكذلك ملابس المجنى عليها التى كانت ترتديها والتى تحتوى على السائل المنوى لأحدهم.





وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.



