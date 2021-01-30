ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد نادر السيد يوقع للزمالك ثلاثة مواسم

السبت 30/يناير/2021 - 11:57 م
احمد نادر السيد
احمد نادر السيد
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
حرص مسئولو نادي الزمالك على تحرير عقد للحارس الشاب أحمد نادر السيد حارس فريق مواليد 2003 بالقلعة البيضاء.

ووقع أحمد نادر السيد على عقد تواجده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة .
 
فيما أنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي التعاقد مع مروان حمدي مهاجم فريق مصر للمقاصة وذلك للانضمام لصفوف نادي الزمالك.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري ،وتأتي الصفقة لدعم هجوم الزمالك في الفترة المقبلة.

وقدم اللاعب (٢٤ سنة) أداء طيبا مع ناديه حيث سجل ٤ أهداف هذا الموسم ينافس بهم على لقب هداف الدوري كما سبق أن انضم لصفوف منتخب مصر وخاض معه مباراتين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. أمير عادل في الزمالك 4 مواسم (صور)

عمر ربيع ياسين: أمير عادل تحت الاختبار في الزمالك وبند يتيح فسخ تعاقده

تفاصيل القيمة المالية لعقد أحمد الشيخ مع الزمالك

الزمالك يجدد عقد جنش 3 مواسم جديدة

الكابيتانو حسام غالي من عالم كرة القدم إلى قبة البرلمان.. السيرة الذاتية

مروان حمدي يصل الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للأبيض

ترشيحاتنا

إعلام البرلمان تنتقد "مسرح مصر".. وتضيف: نيجيريا سبقتنا فى السينما

أخبار الزمالك.. انضمام مروان حمدي للقلعة البيضاء.. وزيارة وفد من مرشحي اتحاد الكرة الليبي

يا فرحة ما تمت.. وفاة عروس في يوم زفافها ببني سويف

بعد السقوط المتتالي .. أول تعليق من بيراميدز بعد التعادل مع الإسماعيلي 1-1

الفرق بين صلاة قيام الليل والشفع والوتر

صحيفة أمريكية: بايدن يصطدم بالكونجرس حال إعلانه رفع العقوبات عن إيران

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

بحجاب الأبيض.. ابنة ماجد المصري في إطلالة جذابة مع والدها وخطيبها.. شاهد