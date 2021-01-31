محمد مهران: أتمنى كتابة السيرة الذاتية لـ هتلر

كشف الفنان محمد مهران عن الشخصية التي يتمنى أن يكتب سيرة ذاتية عن حياتها.





وقال لـ "صدى البلد" أنه يتمنى أن يكتب السيرة الذاتية لـ "هتلر"، لأنه من أكثر الشخصيات التي قرأ عنها، وشاهد لها العديد من الوثائقيات.



