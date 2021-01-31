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توك شو

ماجد الكدواني: مكالمة عادل إمام غيرت حياتي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:10 ص
ماجد الكداوني
ماجد الكداوني
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حمزة شعيب
حل ماجد الكداوني وبيومي فؤاد وسيد رجب ضيوفا علي أمير كرارة مقدم برنامج سهرانين المذاع عبر قناة أون.

وكشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة خاصة جمعته بالزعيم عادل إمام فى ٢٠٠٤ بعد طرح فيلم "جاى فى السريع " حيث لم يحظ الفيلم بنجاح جماهيرى لأسباب ترجع للتسويق، وقال ماجد خلال لقائه ببرامج "سهرانين" مع أميرة كرارة: كنت قاعد فى البيت مكتئب جدا لقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولى أنا عادل إمام.

وأضاف ماجد الكدوانى: "المكالمة دى غيرت حياتى عادل إمام قالى بص يا ماجد سيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية".

وأشار ماجد إلى  أن مكالمة الزعيم كانت نصيحة لن ينساها طوال عمره، مشيرا إلى أنه ذهب بعدها للزعيم فى المسرح وقال له "ربنا نزل الكلام اللى عاوزه يوصلنى على لسانك" .
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