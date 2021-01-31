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منوعات

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 01:09 ص
حب الأم
حب الأم
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عزة عاطف
الدعم النفسي أحد أهم مراحل العلاج، خاصة مع مرضى السرطان والأمراض القاتلة، ففي مقطع فيديو يثلج الصدر، حلقت أم شعرها لإظهار تضامنها مع ابنتها في حربها مع المرض الخبيث.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأم وهي تحمل شفرة حلاقة وتحلق شعر ابنتها.

ثم فجأة حولت الشفرة ناحية رأسها في منتصف العملية، وبدأت في حلاقة شعرها بنفسها، وقد بدت ابنتها في صدمة واضحة من لفتة والدتها الإنسانية، وانهارت الإبنة المسكينة.

وتأثر رواد مواقع التواصل بمقطع الفيديو المؤثر وانتشر تحت عنوان: "لا أحد يحارب وحده: هذه الأم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بحلق شعرها تضامنًا معها…. لا شيء أقوى من حب الأم".

ومنذ أن تمت مشاركته عبر الإنترنت، حصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة وأشاد الكثيرون بإيماءة الأم القوية لدعم ابنتها.

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