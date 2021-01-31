فلوسه بتلمع.. سر إطلاق بيومي فؤاد لقب مون بيه على ماجد الكدواني

حل الفنانون ماجد الكداوني وبيومي فؤاد وسيد رجب ضيوفا علي الفنان أمير كرارة مقدم برنامج سهرانين المذاع عبر قناة أون.





من جانبه قال الكداوني، إنه تجمعه علاقة صداقة بالثنائى بيومى فؤاد وسيد رجب منذ أيام الدراسة في الجامعة، ولذلك تجمعهما ذكريات عديدة.





وكشف الفنان بيومى فؤاد أنه كان يطلق على الكدوانى أيام الدراسة بالجامعة "مون بيه" قائلا: ماجد كان ابن ناس أوى والوحيد اللى معاه عربية فينا وكان يرتب فلوسه فى المحفظة وتطلع منها بتلمع عشان كدا كنت بقول عليه "مون بيه".





ويشارك الثلاثي في فيلم "وقفة رجالة"، ويشاركهم شريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.



