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محافظات

مقطوع الرأس.. العثور على جثة شخص مجهول بـ الدقهلية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:11 ص
العثور على جثة شخص
العثور على جثة شخص مجهول بـ الدقهلية
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همت الحسينى
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثة شاب مقطوع الرأس في أرض زراعية بإحدى القرى.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة لشخص مقطوعة الرأس بإحدى الأراضى الزراعية على جانب البحر بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثه لشاب مجهول الهوية ومقطوع الرأس وتم إلقاؤها بالأرض الزراعية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وجار كشف ملابسات الحادث وفحص بلاغات المفقودين.
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