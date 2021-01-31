مقطوع الرأس.. العثور على جثة شخص مجهول بـ الدقهلية

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة لشخص مقطوعة الرأس بإحدى الأراضى الزراعية على جانب البحر بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة.



انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثه لشاب مجهول الهوية ومقطوع الرأس وتم إلقاؤها بالأرض الزراعية.



تم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وجار كشف ملابسات الحادث وفحص بلاغات المفقودين.