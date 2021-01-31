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بين الناس

مواطن: كابلات الكهرباء تعرض حياة سكان النهضة للخطر

الأحد 31/يناير/2021 - 06:00 ص
رنا اشرف
استغاث المواطن هشام الوزير بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كابلات كهرباء فوق الارض.

وقال المواطن هشام الوزير بمنطقة المحمودية، النهضة حى السلام ثان, في شكواه لموقع صدى البلد، إنه تم ارسال عدة شكاوي للحي دون اي جدوي، حيث يعاني اهالي منطقة المحمودية وبال تحديد في منطقة  "٨٠٠ امام بلوك ١٥ و ٩٢٠ امام بلوك ١٦ وقهوة ابو فارس" من ظهور كابلات كهرباء عمومية بارزة من الارض قد تؤدي بحياة اي شخص وقد تم تقديم العديد من الشكاوي في حي السلام ولكن دون جدوي .

وأوضح هشام أنه قدم عدة شكاوى لحي السلام ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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