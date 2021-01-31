مواطن: كابلات الكهرباء تعرض حياة سكان النهضة للخطر

استغاث المواطن هشام الوزير بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كابلات كهرباء فوق الارض.





وقال المواطن هشام الوزير بمنطقة المحمودية، النهضة حى السلام ثان, في شكواه لموقع صدى البلد، إنه تم ارسال عدة شكاوي للحي دون اي جدوي، حيث يعاني اهالي منطقة المحمودية وبال تحديد في منطقة "٨٠٠ امام بلوك ١٥ و ٩٢٠ امام بلوك ١٦ وقهوة ابو فارس" من ظهور كابلات كهرباء عمومية بارزة من الارض قد تؤدي بحياة اي شخص وقد تم تقديم العديد من الشكاوي في حي السلام ولكن دون جدوي .





وأوضح هشام أنه قدم عدة شكاوى لحي السلام ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.









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