خالد سليم يوجه رسالة لـ صلاح عبد الله بفيديو جديد.. شاهد

شارك الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد.





وظهر فى الفيديو النجم خالد سليم وهو يعايد النجم صلاح عبد الله بعيد مولده، وعلق صلاح عبد الله قائلًا: "بحبك يا خلوده يا عسل".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.





مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.



