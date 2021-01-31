كامل الوزير أمام البرلمان: 1.5 تريليون جنيه لمشروعات النقل من 2014 وحتى 2024

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه في إطار خطة وزارة النقل للنهوض بمختلف القطاعات، فقد تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء أعضاء مجلس النواب والتعرف على أهم المشكلات والقيام بحلها.









وأكد الوزير - خلال إلقاء بيان ووزارة النقل أمام مجلس النواب - أن تطوير قطاع النقل من خلال مشروعات عملاقة يتم تنفيذها ومخطط لتنفيذها، و أن وزارة النقل تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية، مما سينعكس إيجابيا على منظومة الطرق وشبكات الطرق.





وأضاف أن وزارة النقل تقوم الآن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل النقل البري والبحري والموانئ البحرية، و أن رؤية وزارة النقل توفير شبكات تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي.









ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل، وإدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية، واستحداث النقل الكهربائي.









وأوضح أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية.









واستعرض وزير النقل والمواصلات عدد المشروعات الذي يبلغ 2173، بإجمالي تريليون ونصف التريليون جنيه من عام 2014 وحتى 2024.









كما استعرض تفاصيل هذا البرنامج الضخم، وقال: "220 مليار جنيه للسكة الحديد، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، و3 مليارات لصالح تطوير النقل النهري"، لافتا إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعا بإجمالي 671 مليار جنيه".









وأكد أنه تم الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق، من بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالي، وطريق الجلالة، والنفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والوحات، وطريق المنصورة جمصة.







