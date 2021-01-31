لاڤيينا يختتم استعداداته لمواجهة فريق أبوتيج بتمهيدى كأس مصر

يخوض لاعبو الفريق الأول لنادى لاڤيينا تدريبهم الأخير بعد ظهر اليوم استعدادا للمواجهة القادمة للفريق مع فريق أبو تيج ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، والذى سيقام على استاد الأسيوطى ببني سويف الثانية ظهر غد الاثنين.





وكان الجهاز الفنى بقيادة الكابتن عصام عيد المدير الفني وكابتن يوسف عمر المدرب العام و كابتن احمد صلاح المدرب المساعد قد أكدوا على اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة على ضرورة استغلال كل الفرص التى تتاح أمام المرمى مع غلق جميع المساحات أمام لاعبي ابو تيج حتى يتم حسم اللقاء مبكرا.





خاصة أن مباريات الكؤوس دائما ما تحمل المفاجآت وفريق ابو تيج فاز فى الدور التمهيدي الثانى على فريق الفيوم العريق وأخرجه من كأس مصر وهو ما يوحى بأن الفريق من الفرق الجيدة ويمتلك عناصر مميزة.





من جانبة أعرب كابتن وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا عن ثقته الكاملة فى إمكانيات الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز سواء فى الدورى أو فى كأس مصر خاصة أن إدارة النادى برئاسة م محمود الاسيوطى لا تتأخر فى تلبية احتياجات الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق الهدف المتفق عليه وهو الصعود هذا الموسم إلى القسم الثالث ثم الموسم القادم القسم الثاني والموسم الثالث الصعود للدورى الممتاز بناء على الخطة الموضوعة للنادى خلال الفترة القادمة.





وفى كأس مصر هدفنا تحقيق إنجاز جديد وهو الوصول إلى دور ال32 كأول فريق من القسم الرابع فى مصر يصل له مع الوضع فى الحسبان أنه كلما صعد الفريق لدور زادت طموحاتنا فى الوصول للدور الذى يليه فبعد وهو الطموح المشروع لنا وللجميع ونحترم كل الفرق ولكن نثق جيدآ فى امكانياتنا لما نمتلكة من مجموعة لاعبين وهم من افضل لاعبى القسم الثالث والثانى فى مصر والجهاز الفني المحترم.





جدير بالذكر أن لاڤيينا يتصدر جدول الدورى بالعلامة الكاملة 9 نقاط قبل بداية الدور الثاني للدورى وهو أقوى خط هجوم 18 هدفا وأقوى خط دفاع دخل مرماه هدف وحيد وفى الأدوار التمهيدية فى كأس مصر.





فاز لاڤيينا على فريق ابو كساة أحد أندية القمة فى القسم الثالث منطقة الفيوم 0/8 ثم الفوز على الواسطى الذى ينافس على الصعود للممتاز ب بملعبة 1/2.