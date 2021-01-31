ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

باستخدام تكنولوجيا النانو .. فريق بحثي بالجامعة اليابانية يبتكر معقما لمواجهة كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 02:33 م
الدكتور ساتوشى جوتو
الدكتور ساتوشى جوتو نائب رئيس الجامعة اليابانية
Advertisements
نهلة الشربيني
نجح فريق بحثى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا باستخدام تكنولوجيا النانو الكمية، فى ابتكار معقم جديد عالى الكفاءة فى القضاء على الفيروسات والبكتريا والفطريات لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

وأشاد  الدكتور ساتوشى جوتو نائب رئيس الجامعة للبحوث بجهد  الفريق  المشارك فى المشروع البحثى  وبجودة وكفاءة المعقم الجديد، مؤكدا اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الاختراعات والتعاون المشترك بين العلماء المصريين واليابانيين .

من جهته، أشار الدكتور محسن غالى الأستاذ  بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة إلى أن المشروع البحثى ممول من  الجايكا واستغرق 6 شهور حيث نجح فريق البحث  فى استخدام  مواد  جديدة تم استخلاصها من عناصر طبيعية 100% وبطريقة محلية الصنع تعتمد على تكنولوجيا النانو الكمية، حيث أمكن استخدام تلك المواد  كمعقم عالى الكفاءة ضد البكتريا والفطريات والفيروسات وخاصة فيروس كورونا .

وأضاف أن المعقم الجديد لا يحتوى على أي كيمياويات أو أي نوع من أنواع الكحول  وصديق للبيئة  ويمتاز بأن تكلفة المادة الفعالة به وتركيزها   أقل بكثير من المنتجات المستوردة وبذات الكفاءة والجودة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل تكشف اهتمام الرئيس السيسي بتوفير تعليم جيد للمواطنين

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر العلمي الدولي اليابان – إفريقيا للإلكترونيات

التعليم العالي تفتتح المؤتمر العلمي الدولي لليابان..الوزير يتطلع لبناء شراكات بالمراكز البحثية والجامعات بالبلدين لوضع مصر على خريطة التميز

إنجازات هائلة تحققها مدينة زويل في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والصحة.. مجهود كبير لتوطين الصناعة وحل المشكلات.. وتؤكد: نعمل على إنتاج جهازين للتنفس الاصطناعي بصناعة مصرية

ترشيحاتنا

شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

بعد تحذيرات وزير الصحة.. السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

لا يعرفها أحد.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

بالأبيض.. ساندي تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية