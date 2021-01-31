باستخدام تكنولوجيا النانو .. فريق بحثي بالجامعة اليابانية يبتكر معقما لمواجهة كورونا

نجح فريق بحثى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا باستخدام تكنولوجيا النانو الكمية، فى ابتكار معقم جديد عالى الكفاءة فى القضاء على الفيروسات والبكتريا والفطريات لمجابهة انتشار فيروس كورونا .





وأشاد الدكتور ساتوشى جوتو نائب رئيس الجامعة للبحوث بجهد الفريق المشارك فى المشروع البحثى وبجودة وكفاءة المعقم الجديد، مؤكدا اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الاختراعات والتعاون المشترك بين العلماء المصريين واليابانيين .





من جهته، أشار الدكتور محسن غالى الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة إلى أن المشروع البحثى ممول من الجايكا واستغرق 6 شهور حيث نجح فريق البحث فى استخدام مواد جديدة تم استخلاصها من عناصر طبيعية 100% وبطريقة محلية الصنع تعتمد على تكنولوجيا النانو الكمية، حيث أمكن استخدام تلك المواد كمعقم عالى الكفاءة ضد البكتريا والفطريات والفيروسات وخاصة فيروس كورونا .

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وأضاف أن المعقم الجديد لا يحتوى على أي كيمياويات أو أي نوع من أنواع الكحول وصديق للبيئة ويمتاز بأن تكلفة المادة الفعالة به وتركيزها أقل بكثير من المنتجات المستوردة وبذات الكفاءة والجودة.



