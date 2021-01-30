رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا يكشف عن خريطة الكليات الجديدة

قال الدكتور علوى الخلوي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا بقويسنا، انه تقدم بمشروع لكلية تضم ثلاثة برامج خاصة بتكنولوجيا الحرف والمهن التى تختص بصناعة الاثاث بوجة عام فى أفرعة الثلاثة ,وهذه الكلية تعد من الكليات المهمة فى الفترة القادمة .





واضاف الخولي فى تصريحات ل" صدى البلد " أن هناك معهد فنى صناعي وأخر تجاري فى نطاق جامعة الدلتا التكنولوجيا وطبقآ لقانون أنشاء الجامعات التكنولوجيا فإن الجامعة الحق فى نقل تباعية المعاهد الى الجامعة التكنولوجيا وتطوريرها ورفع كافأتها وأستبدالها بكليات مشيرا الى أنه تقدم بطلب لوزير التعليم العالي و البحث العلمي لنقل تبعية المعهدين لانما داخل كردون جامعة الدلتا التكنولوجيا و الدكتور خالد عبد الغفار وجه بتحويل المعهدين الى كليات تابعة للجامعة.





وتابع أنه قام بإعداد دراسة فى احتياج سوق العمل عن طريق حصر المصانع المتواجدة فى قويسنا ومدينة السادات حتى يتم إنشاء كليتين لتخريج كوادر قادرة على العمل والمسأهمة فى المشروعات التنموية التى تعمل عليها الدولة.





وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا أن الدراسة كشفت احتياجنا الى إنشاء كلية التكنولوجيا الصناعية والتصنيع الغذائى، و هذه الكلية ستساهم فى كيفية زيادة المنتج الزراعى فى مساحة الارض القلية وهذه الصناعة تحتاج الى التكنولوجيا لأنجازها وأن هناك توجهات من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة المشروعات القومية فى المجال الزراعي والغذائي و هذه الكلية سوف تحل محل المعهد الفني الصناعي الذى يتواجد فى كورودون الجامعة.



