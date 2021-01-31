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فن

محمد نجاتي يعلن عن نيته تقديم أغاني مهرجانات .. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 03:09 م
محمد نجاتى
محمد نجاتى
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شروق إبراهيم
حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وقال محمد نجاتي إنه لا يمانع من الاتجاه لتقديم اغاني المهرجانات، مشيرا إلى أنه يتعجب من الاشخاص الذين يهاجمون أغاني المهرجانات.

وأضاف نجاتي: "أنا ضد الكلمات التي تحمل اسفاف ولكن ضد منعها لأنه نوع موسيقى جديد يواكب الزمن الذي نعيش فيه، لان كل حقبة زمنية لها الموسيقى الخاصة بها". 

وقال محمد نجاتى فى ندوة صدى البلد : من المهم جدا تقديم السيرة الذاتية للفنان لان الجمهور يحب أن يعرف رحلة صعود هذا الفنان حتى وصوله الى النجومية. 

وأضاف نجاتى: ليس بالضرورة تقديم بعض الجوانب الخفية عن الجمهور ولكن من حق الفنان أحمد زكى أن يقدم على الشاشة بشكل حقيقى حتى يستفيد الجمهور من رحلة كفاحه الطويلة والتى كللت بالنجاح ولذلك يمكن ان تقدم قصة مستوحاة من شخصيته. 

وقال نجاتى : تعاملت مع عدد كبير من النجوم الكيار مثل فريد شوقى واحمد زكى ومحمود عبد العزيز واتمنى العمل مع عادل امام ويحيى الفخرانى.
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