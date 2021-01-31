ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عضو مجلس إدارة «طهطا»: يجب تشجيع النادي الأهلي في المونديال لأنه ممثل مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
أكد هيثم جمعة، عضو مجلس إدارة نادي طهطا، ضرورة دعم النادي الأهلي في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لأنه ممثل مصر والقارة الأفريقية في محفل عالمي كبير. 

وقال "جمعة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "تأهل النادي الأهلي لـ كأس العالم إضافة كبيرة لمصر وسيجعل عيون العالم تفتح من جديد علي قيمة وأهمية اللاعبين المصريين أصحاب المواهب وبالتأكيد سنجد عروض احتراف كثيرة للاعبي الأهلي بعد البطولة". 

وتابع: "مشاركة موسيماني في بطولة العالم إضافة كبيرة لموهبته وسيرته الذاتية مع النادي الأهلي وأتمنى ان يحقق ميدالية في البطولة العالمية رغم صعوبة مواجهة بايرن ميونخ في ربع النهائي إلا أن المصريين يتمسكون بالأمل".

واختتم عضو مجلس إدارة طهطا : النادي الأهلي هو ممثل لمصر وأفريقيا ويجب على باقي الأندية في مصر أن تحفز جماهيرها لتشجيع الأهلي ولا يوجد وقت للتعصب فجميعنا كمصريين واجب علينا تشجيع الأهلي بل أفريقيا كلها يجب أن تقف خلف  المارد الأحمر .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شباب وطلائع برلمان الدقهلية تنظم لقاء حواريا "مصر أولا لا للتعصب"..صور

قبل النهائي الأفريقي المرتقب.. دور الثقافة الرياضية لمحو أفكار التعصب الكروي..فيديو

جماهير الأهلي بأسوان تحتفل ببطولة أفريقيا بالألعاب النارية.. شاهد

كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

رانيا علواني ترفع كأس الأمم الأفريقية من داخل النادي الأهلي وتوجه رسالة للجماهير

رانيا علواني: أنا أهلاوية جدا ولكن لا أكره الغير

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

العبث بـ أجسام المرضى.. عباس أبو الحسن يكشف حقيقة استخدام الطبيب المتحرش بنج الأسنان

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

أسباب انتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون.. تعرف عليها