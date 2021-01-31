وزيرة الهجرة: إنشاء أول لوبي من شباب الدارسين بالخارج للدفاع عن الدولة المصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن تأكيد القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب، هو كلمة السر في الوصول لعالم أكثر استقرارا، موضحة أننا رأينا 8 مؤتمرات للشباب نظمها شباب البرنامج السياسي بتواجد رفيع المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضافت خلال كلمتها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج: بدأنا عمل برامج لشباب الدارسين بالخارج حول مفاهيم الأمن القومي المصري وما حدث من تطوير من العاصمة الادارية ومدينة الجلالة وغيرهما من الموضوعات لرؤية الحقيقة خاصة أننا نفتقر للمادة الاعلامية الموجهة للمصريين لتكذيب ما يحاك ضد الدولة المصرية وتوضيح الصورة الحقيقية، موضحة أن الوزارة أنشأت أول مركز للحوار لشباب الدارسين بالخارج ليكون أول لوبي للدفاع عن الدولة بالخارج.





وبدأت اليوم فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.





وتعد الاستراتيجية إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفة ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.





وتتضمن الاستراتيجية ربطا لشباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.





وفي إطار استدامة التواصل مع أبنائنا الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة تقرر تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض، خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.



