ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على بناء كوادر بحثية متميزة

الأحد 31/يناير/2021 - 09:42 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية،  وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج  للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات،  بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.


وفى هذا الاطار أعلنت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث،  أن وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة  تعمل على تنظيم سلسلة من  ورش العمل  والتى  تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة و السعى وراء التميز البحثى ، وقد تم حتى الان تنظيم  36 ورشة  اخرهم ورشة عمل حول "  قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "  و تم اطلاقها بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم ، و ذالك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورورنا  و حرصا على سلامة المشاركين بالورشة من خطر الاصابة بالفيروس . 

و اضافت منى فؤاد عطية ان جامعة حلوان  تعمل على تقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يساهم فى بناء كوادر بحثية متميزة تسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان، وقدمت الشكر للسادة المحاضرين بهذه الورشة.

و كانت جامعة حلوان قد اعلنت فتح باب التقديم بالدراسات العليا بالجامعة  بكافة الكليات حتى يوم 7 فبراير 2021 ، حيث  جامعة حلوان العديد من التخصصات الفريدة و المختلفة بكلياتها التطبيقية و العلمية بمرحلة الدراسات العليا . 
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

تعرف على مدة تعاقد الإسماعيلي مع يوفيتش

سارة خليفة بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه

طارق أبو العينين يعلن ضم نجم الرجاء البيضاوي لـ سيراميكا كليوباترا

قصة قتل زينة اللبنانية.. خنقها زوجها حتى الموت بعد رفعها دعوى طلاق

بيل جيتس يرد على اتهامه بالوقوف وراء ظهور وباء كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها