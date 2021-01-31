نائب رئيس جامعة حلوان: نعمل على بناء كوادر بحثية متميزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.
وفى هذا الاطار أعلنت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، أن وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة تعمل على تنظيم سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة و السعى وراء التميز البحثى ، وقد تم حتى الان تنظيم 36 ورشة اخرهم ورشة عمل حول " قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية " و تم اطلاقها بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم ، و ذالك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورورنا و حرصا على سلامة المشاركين بالورشة من خطر الاصابة بالفيروس .
و اضافت منى فؤاد عطية ان جامعة حلوان تعمل على تقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، بما يساهم فى بناء كوادر بحثية متميزة تسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان، وقدمت الشكر للسادة المحاضرين بهذه الورشة.
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و كانت جامعة حلوان قد اعلنت فتح باب التقديم بالدراسات العليا بالجامعة بكافة الكليات حتى يوم 7 فبراير 2021 ، حيث جامعة حلوان العديد من التخصصات الفريدة و المختلفة بكلياتها التطبيقية و العلمية بمرحلة الدراسات العليا .