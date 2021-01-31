طرابزون يمنع بشكتاش من استعادة صدارة الدوري التركي

وجه طرابزون سبور لطمة موجعة إلى مضيفه بشكتاش، ومنعه من استعادة صدارة ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.





وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ألانيا سبور على ضيفه سيفاس سبور 3 / 1، وإيرزوروم سبور على ضيفه أنقرة جوجو 1 / صفر، وأنطاليا سبور على مضيفه جينتشلار بيرليجي بالنتيجة ذاتها، ودينزلي سبور على ضيفه جوزتبه 2 / 1.





وتوقف رصيد بشكتاش، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 44 نقطة، بفارق نقطة خلف فناربخشه (المتصدر)، في حين ارتفع رصيد طرابزون، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، إلى 36 نقطة في المركز الخامس.





بادر الكاميروني فانسون أبوبكار بالتسجيل لمصلحة بشكتاش في الدقيقة 30، لكن طرابزون تعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الإسباني فرانسيسكو مونتيرو مدافع بشكتاش، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44.





وبينما حاول بشكتاش معاودة التقدم من جديد، أضاف فيتور هوجو الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 63، قبل أن تتضاعف معاناة أصحاب الأرض، الذين لعبوا بعشرة لاعبين عقب طرد دوروكان توروز في الدقيقة 77.





من جانبه، تقدم ألانيا سبور للمركز الرابع في ترتيب البطولة، إثر فوزه الثمين 3 / 1 على سيفاس سبور.



