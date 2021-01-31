أول تعليق من باسم مرسي بعد انتقالة للمقاصة

نشر اللاعب باسم مرسي عبر حسابه بإنستجرام صورة له أثناء توقعية لفريق مصر المقاصة.









وعلق باسم مرسي قائلا "الحمدالله خطوة جديدة في مسيرتي مع نادي مصر المقاصة وان شاء الله تبقي خطوة موفقة وتحدي جديد في نادي محترم وادارة محترمة ومدير فني كبير زي كابتن ايهاب جلال".





ووقع باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي على عقود انتقاله لنادي المقاصة لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.









وكان اللاعب تلقى عروضا من أندية الاسماعيلي وسموحة بخلاف المقاصة إلا أنه فضل الانتقال للنادي الفيومي في الفترة الحالية.



