رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يشكر الرئيس السيسي

وجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على ما قدمته مصر لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.
كما وجه رئيس الاتحاد الدولي، الشكر إلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، ووزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي؛ لنجاح البطولة فى ظل الطروف الصعبة التي يعيشها العالم فى ظل تفشي وباء فيروس كرونا.
ونجحت الدنمارك فى الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على السويد فى نهائي البطولة.
يذكر أن 4 صالات استضافت النسخة الـ 27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال والتي أقيمت على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي، وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة ،بعد أن زاد الإتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.
والصالات هي الصالة المغطاة باستاد القاهرة ،وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.