مصرع 5 أشخاص وإصابة ١٢ آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق المراغة سوهاج

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق المراغة بسوهاج.





تم انتشال الجثث والمصابين من المياه ويجرى البحث داخل المياه عن ضحايا آخرين.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على طريق المراغةسوهاج.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفتي المراغة المركزي وسوهاج الجامعي.





وتبين من الفحص الأولي للحادث مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.



