ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس اتحاد اليد وحسن مصطفى يسلمان راية بطولة العالم لليد إلى السويد وبولندا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:13 م
راية بطولة العالم
راية بطولة العالم لليد
Advertisements
القسم الرياضي

قام المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بتسليم شعار البطولة للدولة المنظمة لبطولة العالم لليد 2023 بولندا والسويد.

جاءت مراسم التتويج بعد انتهاء بطولة العالم لليد في مصر في نسختها السابعة والعشرون والتي توجت بها الدنمارك للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن تقوم السويد والدنمارك بتنظيم بطولة العالم لليد في نسختها الثامنة والعشرون خلال الفترة من 12 وحتى 29 يناير 2023.

الجدير بالذكر أنه شارك في بطولة العالم لليد التي أقيمت في مصر لأول مرة 32 منتخبا، وذلك طبقا للقانون الجديد الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة