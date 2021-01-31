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توك شو

طبيب نفسى يوجه إرشادات وتعليمات للأسر لتمهيد أولادهم لعودة الدراسة.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:12 م
عودة المدارس
عودة المدارس
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داليا أحمد
قال  الدكتور محمد المهدى ، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن الاسترخاء من الدراسة لفترة والعودة مرة أخرى تحتاج لتسخين الطلاب وتمهيد عقولهم  لعودة المدارس.

أوضح  الدكتور محمد المهدى ، خلال مداختله الهاتفية فى برنامج "آخر النهار "،أن هناك عدم إنتظام فى مواعيد النوم والإستيقاظ  لدى الطلاب ، وعلى الأسر أن تبدأ فى  تنظيم مواعيد النوم للأطفال والطلاب وأن يفتحوا المقرر الدراسى للتيرم الثانى والمواد المقرر دراستها بشكل خفيف معهم  لا يشكل عبء على الطالب لاستعراض ما يتم دراسته .

كما أكد الدكتور محمد المهدى ، أنه لابد من الجلوس مع الطلاب لتحدي الأهداف المراد تحقيقها فى التيرم الثانى من السنة ومعفة نقاط ضعفهم وقوتهم فى مواد معينة والعمل على تقويتها حتى يصلوا إلى درجة كبية من النقد ، لافتًا أنه لابد من إعتياد الطالب على إحترام الفشل والتعامل معه بطريقة بسيطة حتى يتمكن من مقاومته والتعلب عليه .

كما أضاف الدكتور محمد المهدى ، أنه لابد من إشاعة روح التفاؤل الواقعى  بين الطلاب بدلا من حالة الذعر التى قامت بها بعض وسائل الاعلام  مثل الجارديان أو غيرها بشأن فيروس كورونا ، متابعًا أنه  لابد على الطالب أن يكتسب مهارة التعامل مع الظروف المتغيرة والأزمات التى ممكن أن تحدث أثناء دراستهم.
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