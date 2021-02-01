اليوم| قطع المياه 3 ساعات بالقليوبية.. اعرف التوقيت والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين الموافق 2021/2/1 وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





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وعلى صعيد آخر، أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،منذ أيام، حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين البريطانيين في مصر الذين استفسروا منها حول الاستثمار في الطاقة النظيفة.





وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة المصرية تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.





وأوضحت فى إجابتها عن تساؤل بخصوص محطات تحلية المياه؛ أن مصر لديها استراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.





وأشارت الوزيرة ، في حوارها المفتوح مع المستثمرين إلى سعي الدولة المصرية إلى أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 23/2024 وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة.