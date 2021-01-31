ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد زراعة عين شمس: تأمين الطلاب صحيا أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد 31/يناير/2021 - 11:44 م
الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إنه مع اقتراب امحانات الفصل الدراسي الاول  حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية؛ وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية.


وأضاف أحمد جلال لـ صدى البلد ان الكلية سوف تقوم  بتحضير قمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا  لوضعها بالكلية، منوها أن الكلية سوف  تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضا هيئة أعضاءالتدريس والعاملين بالكلية.


وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية وأيضا الطلاب وتوفير كمامات للطالب الذي لم يأت بكمامة، وإجراء المسح الحراري لجميع الطلاب .


الجدير بالذكر وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد