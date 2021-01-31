عميد زراعة عين شمس: تأمين الطلاب صحيا أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إنه مع اقتراب امحانات الفصل الدراسي الاول حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية؛ وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية.









وأضاف أحمد جلال لـ صدى البلد ان الكلية سوف تقوم بتحضير قمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا لوضعها بالكلية، منوها أن الكلية سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضا هيئة أعضاءالتدريس والعاملين بالكلية.









وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية وأيضا الطلاب وتوفير كمامات للطالب الذي لم يأت بكمامة، وإجراء المسح الحراري لجميع الطلاب .









الجدير بالذكر وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.