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موعد تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بـ لقاح كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:42 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيقومون بتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح قريبا وقبل التطعيم بفترة كبيرة، معقبة: بداية من منتصف شهر 2 سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا للخطة المحسوبة.


وأضافت "زايد" خلال حوارها ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تزامنا مع حصول أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على اللقاحات ستحصل أيضا الفئات المتواجدة داخل الأماكن المغلقة على لقاح كورونا، سواء مؤسسات الرعاية الصحية أو السجون.


وفيما يخص دور وزارة الصحة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد، قالت: أقدم التهنئة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرياضة نتيجة نجاح البطولة، معقبة: البطولة أقيمت خلال فترة صعبة للغاية وخاصة أنها بدأت في ذروة الموجة الثانية.


وفيما يخص عدد الحالات، أوضحت أن هناك انخفاضا بنسبة 60 أو 65% من حيث عدد الإصابات بداية من شهر يناير، معقبة: الانخفاض حدث نتيجة التزام المجتمع بارتداء الكمامات.
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